Эксперт назвал новые санкции США против России плодом внутриполитической борьбы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Подготовка нового пакета санкций против РФ - это следствие продолжающейся внутриполитической борьбы в США, она демонстрирует неоднородность взглядов американской элиты на российском направлении. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил в понедельник председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

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"Я думаю, что в основном это [подготовка новых санкций против России] сделано по внутриполитическим соображениям из-за того, что достаточно большая часть американской элиты настроена антироссийски и это, конечно, является поводом для внутренней борьбы", - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что в США действуют как рациональные силы, стремящиеся наладить стабильные, предсказуемые отношения с РФ, так и нерациональные, готовые и дальше раскручивать санкционную спираль. По мнению Быстрицкого, российско-американский саммит в Женеве стал демонстрацией рационального подхода со стороны администрации США. "В этом смысле администрация [президента США Джо] Байдена показывает свою непреклонность, сбалансированность, равноудаленность от разных крыльев той же Демократической партии", - продолжил собеседник агентства.

По словам аналитика, с помощью новых санкций против РФ США также стремятся поддержать образ жесткой мировой силы и удовлетворить своих антироссийски настроенных союзников, в частности в Восточноевропейском регионе. "Бесспорно, американцы этим жестом пытаются создать образ и навязать всему миру свою роль как жесткой, бескомпромиссной силы, - отметил Быстрицкий. - Но это еще и определенный знак внешнеполитическим союзникам, а они очень разнообразны у США. Некоторые из них настроены антироссийски: например, мы видим, какую, я бы сказал, экстравагантную реакцию это вызвало в украинской администрации. Это касается и ряда других восточноевропейских стран".

При этом Быстрицкий подчеркнул, что пока невозможно объективно оценить масштабы нового пакета санкций и его последствий для РФ. "Это попытка маневрирования со стороны Америки, и в данном случае это просто жест, за которым мы пока не понимаем внятного содержания и его масштаба", - заключил он.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в воскресенье, что Вашингтон готовит новые санкции против РФ в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. По его словам, американские власти также продолжат вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток - 2".