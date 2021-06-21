МИД РФ: заявления США по "Северному потоку" связаны с неконкурентоспособностью самих США

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. США заявляют о новых санкциях в отношении "Северного потока - 2", чтобы прикрыть собственную неконкурентоспособность. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе "60 минут" на телеканале "Россия-1" .

"Опять санкции, опять химическое оружие, опять Навальный, псевдоотравления и так далее. Все, другого здесь нет - прикрыть собственную неконкурентоспособность. Они не могут предложить европейским операторам, европейским государствам, европейским компаниям что-то более выгодное", - сказала она.

"Это на самом деле для них удар. Это не только потеря коммерческой выгоды, это удар. Потому что они же объявили себя лидерами мира, они говорят, как жить Европе по всем направлениям. А тут по важнейшему для европейских государств вопросу - энергетической политике - предложить нечего. Есть, но на американских условиях, чтобы было невыгодно европейцам", - отметила дипломат.

Поэтому, по словам Захаровой, США нужно постоянно накачивать информационное пространство историей про санкции в увязке с химическим оружием и Навальным. "Поэтому я и говорю, что за этим стоят деньги, политологические круги, транши, гранды, и они их отрабатывают", - подчеркнула дипломат.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в воскресенье, что Вашингтон готовит новые санкции против РФ в связи с ситуацией с российским Алексеем Навальным. По его словам, американские власти также продолжат вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток - 2".