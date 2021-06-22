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Переговоры России и США по стратстабильности могут начаться в июле

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что речь может идти о дальнейшей судьбе договора СНВ

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Переговоры по стратегической стабильности между Россией и США могут начаться в следующем месяце. Об этом во вторник заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала CNN.

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"Мы надеемся, что такие переговоры с США начнутся в следующем месяце, - сказал он. - Речь может идти о дальнейшей судьбе договора СНВ. Я надеюсь, они будут включать все необходимые компоненты для этого".

На российско-американском саммите в Женеве 16 июня стороны достигли соглашения о возобновлении в ближайшее время переговоров по стратегической стабильности. Однако какие-либо конкретные даты проведения контактов пока не назывались. В понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты рассчитывают начать диалог с Россией в ближайшие недели.

Снижение напряженности

Келин считает, что устранение нынешнего уровня напряженности в отношениях между Россией и США требует проведения дополнительных двусторонних встреч на высшем уровне.

"Нам, возможно, потребуется несколько саммитов, чтобы добиться определенной разрядки в этом мире нарастающей напряженности", - отметил дипломат, оценивая нынешнее состояние отношений двух государств после встречи президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена.

16 июня в Женеве прошел российско-американский саммит, инициатива проведения которого исходила от Вашингтона. Глава российского государства и президент США обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов. По итогам встречи лидеры договорились, в частности, о возвращении послов РФ и США к местам работы.

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