Кадыров передаст Путину позицию чеченского народа по поводу выборов главы республики

ГРОЗНЫЙ, 23 июня. /ТАСС/. Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что передаст президенту России Владимиру Путину просьбу Всемирного съезда народов Чеченской Республики, призвавшего его баллотироваться на пост главы республики на очередной срок.

В среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что президент РФ Владимир Путин проведет встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в режиме видеоконференции. Ранее участники Всемирного съезда народов Чеченской Республики приняли резолюцию с просьбой к Кадырову выдвинуть свою кандидатуру на предстоящие выборы главы региона на очередной срок. Резолюцию передали Кадырову.

"Через час у меня должен состояться разговор с президентом страны. Я ему передам позицию чеченского народа, узнаю его мнение", - сказал Кадыров делегатам съезда после передачи ему резолюции.

Съезд, где обсуждались глобальные политические процессы и предстоящие многоуровневые выборы на территории республики, состоялся в среду в Грозном. В нем приняли участие более пяти тыс. человек, в том числе делегаты 23 стран мира, представители каждого населенного пункта региона, а также 250 представителей диаспор из других регионов РФ. Члены съезда единогласно поддержали резолюцию с просьбой к Кадырову участвовать в выборах на пост главы региона.

Всемирный съезд народов Чечни инициировала Общественная палата региона.

Ранее Кадыров заявил, что намерен принять окончательное решение об участии в выборах главы региона после изучения общественного мнения. Кадыров руководит Чечней с 2007 года. Последние выборы главы республики прошли 18 сентября 2016 года, на них он набрал 97,56% голосов.