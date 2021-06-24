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Инцидент с британским эсминцем в Черном море
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Россия поднимет в ОБСЕ вопрос об инциденте с британским эсминцем

В Минобороны РФ ранее сообщили, что Черноморский флот совместно с Пограничной службой ФСБ остановил нарушение госграницы эсминцем Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Москва будет поднимать в ОБСЕ вопрос об инциденте с британским эсминцем, зашедшим в территориальные воды РФ в Черном море. Об этом в четверг заявил журналистам постоянный представитель России в организации Александр Лукашевич.

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"Обязательно, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Даже в нескольких форматах".

В Минобороны РФ в среду сообщили, что Черноморский флот совместно с Пограничной службой ФСБ РФ остановил нарушение госграницы эсминцем Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент. Эсминец зашел в территориальные воды на три километра. Пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик Су-24М - предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца, после чего Defender покинул границы территориального моря РФ. Минобороны расценило действия эсминца Великобритании как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву и призвало британскую сторону расследовать действия экипажа корабля.

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РоссияИнцидент с британским эсминцем в Черном море
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