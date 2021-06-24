Захарова прокомментировала заявления Японии об учениях на Курилах

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Власти Японии должны направить усилия на реальное улучшение отношений с РФ, а не делать громкие заявление о действиях российской стороны на Курилах. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с высказываниями генсека кабмина Японии Кацунобу Като о российских военных учениях на Курилах.

Курилы отдадут? А что с мирным договором? Отвечаем на главные вопросы о спорных островах

"Вместо того, чтобы растрачивать силы на пустые заявления, японским властям стоило бы задуматься над реальными шагами по взаимовыгодному развитию российско-японских отношений", - подчеркнула Захарова.

Она также раскритиковала желание Токио увязывать территориальные претензии к Москве с действиями российской стороны на своей суверенной территории на Курилах. "Вызывает сожаление, что с упорством, достойным лучшего применения, японские официальные лица продолжают увязывать территориальные претензии к нашей стране с теми или иными действиями, которые предпринимаются нами на собственной территории", - сказала она.

Като, напомнила дипломат, сообщил о том, что в среду японская сторона выразила протест РФ в связи с учениями на южной части Курильских островов. Официальный представитель МИД РФ констатировала, что еще в августе 2020 года дипведомство разъяснило Японии, что подобные демарши бессмысленны, поскольку РФ твердо намерена продолжить укреплять обороноспособность и развивать социально-экономическую сферу Курильских островов и Сахалинской области.

В среду пресс-служба Восточного военного округа сообщила о начале учений на островах Сахалин, Итуруп и Кунашир, а также в акватории Японского моря с участием более 10 тыс. военных, 500 единиц боевой техники, 12 кораблей и судов. Маневры в островной зоне ВВО пройдут в два этапа общей продолжительностью пять суток.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.