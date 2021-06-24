Захарова считает, что действия британского эсминца не могли проводиться без ведома США

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что действия британского эсминца, зашедшего в территориальные воды РФ, не могли проводиться без ведома США.

Что известно об инциденте с британским эсминцем в Черном море

Она указала, что пресс-службы Белого дома и Пентагона рекомендовали журналистам адресовать Лондону вопросы по инциденту с кораблем ВМС Великобритании.

"А что так? Он все-таки находился в северо-западной части Черноморской акватории в рамках подготовки к учениям Sea Breeze, проводимым под командованием США. Американские эксперты отмечают, что в момент инцидента на корабле проводились тренировочные мероприятия спецназа США, Британии и Украины. В таких условиях "мирный проход" британского эсминца не мог не согласовываться с "большим братом", - написала Захарова в четверг в своем Telegram-канале.

В Минобороны РФ в среду сообщили, что Черноморский флот совместно с Пограничной службой ФСБ РФ остановил нарушение госграницы эсминцем Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент. Эсминец зашел в территориальные воды на три километра. Пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик Су-24М - предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца, после чего Defender покинул границы территориального моря РФ. Минобороны расценило действия эсминца Великобритании как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву и призвало британскую сторону расследовать действия экипажа корабля.