В Москве не исключили жесткого ответа в случае повторений провокаций Лондона

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Россия не исключает жесткого ответа Великобритании в случае повторений провокаций, подобных инциденту с британским эсминцем Defender, вошедшим в территориальные воды РФ. Об этом в пятницу сообщил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью телеканалу "Россия-24" .

"Если пойдет эскалация, если подобные провокации будут повторяться вблизи берегов Крыма, то я совершенно не исключаю того, что нам придется отвечать достаточно жестко, и ухудшение [отношений] пойдет еще дальше", - сказал он.

При этом, по словам посла РФ, "сейчас трудно повлиять на российско-британские отношения, поскольку они загнаны в тупик и находятся близко к точке замерзания".

В среду Минобороны России сообщило о вторжении эсминца Defender в территориальные воды РФ в районе мыса Фиолент в Крыму. Российские военные и пограничники открыли предупредительную стрельбу по курсу движения корабля, после чего он покинул границы территориального моря РФ. В Минобороны действия экипажа эсминца назвали грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву. Британская сторона утверждала, что корабль выполнял "мирный проход через территориальные воды Украины". По ее версии, российские военнослужащие не открывали огонь в сторону эсминца, а "проводили учебные стрельбы".