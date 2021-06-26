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Единый день голосования

Миронов, Прилепин и Семигин возглавят список "Справедливой России - За правду"

В общефедеральную часть списка вошли режиссер Владимир Меньшов и сенатор Александр Бабаков

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) Сергей Миронов и его сопредседатели Захар (Евгений) Прилепин и Геннадий Семигин возглавят общефедеральную часть списка кандидатов от справороссов на выборах в Госдуму. Такое решение было принято в пятницу вечером на закрытом заседании президиума Центрального совета партии, сообщил ТАСС источник, близкий к руководству СРЗП.

Помимо тройки руководителей партии, которая многократно анонсировалась, в общефедеральную часть списка вошли режиссер Владимир Меньшов и сенатор Александр Бабаков.

"Президиум поддержал федеральную пятерку. Миронов, Прилепин, Семигин, Меньшов, Бабаков в порядке убывания", - проинформировал собеседник агентства.

Официально список кандидатов утвердит предвыборный съезд справороссов, который пройдет в субботу в выставочном центре "Крокус Экспо". Кроме того, на мероприятии будет утверждена программа партии, в которую вошли жесткие антикоррупционные меры, инициативы по снижению пенсионного возраста, возврату индексации пенсий работающим пенсионерам, резкому увеличению МРОТ, отмене ЕГЭ и уменьшению НДС до 15%.

Теги
РоссияЕдиный день голосования
"Справедливая Россия - За правду" утвердит списки кандидатов партии на выборы в Госдуму
На съезде партии в субботу также будет утверждена предвыборная программа
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