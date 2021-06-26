Алексей Журавлев и Татьяна Буланова возглавили список "Родины" на думских выборах

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Лидер партии "Родина" Алексей Журавлев, герой России Андрей Богатов и певица Татьяна Буланова возглавят партийный список на предстоящих выборах в Госдуму. Соответствующее решение принято в субботу на съезде.

Что изменится на выборах в Госдуму РФ в 2021 году

Съезд постановил, что партийный список на думских выборах состоит из 293 кандидатов, в общей сложности образовано 60 региональных групп. Также были утверждены 148 кандидатов, которые будут выдвигаться по одномандатным округам.

"Все кандидаты были выдвинуты нашими партийными организациями и обсуждены на заседании политического совета партии", - отметил в ходе съезда Журавлев.

Партия российских регионов

По его словам, "Родина" идет на выборы как "партия российских регионов". "Это значит, что мы выступаем за развитие, благополучие, процветание и достойную жизнь всех граждан РФ в любом субъекте. Хватит делить регионы на донорские и дотационное, а всю страну на центр и периферию. Сильная Россия начинается с сильных регионов", - подчеркнул Журавлев.

Журавлев отметил, что партия выступает, в частности, за борьбу с коррупцией. "Мы будем бороться за то, чтобы отменить срок давности по данному преступлению", - проинформировал Журавлев.

Он также отметил, что "Родина" выступает за ликвидацию Пенсионного фонда РФ. "Отгроханы в каждом регионе дворцы Пенсионного фонда, которые обошлись бюджету в десятки миллиардов [рублей]. Еще миллиарды ежегодно тратятся на их содержание. А пенсионерам рассказывают сказки, что денег нет", - уточнил Журавлев, добавив, что "обслуживание пенсионеров нужно передать госбанку, хотя бы тому же Сбербанку".

В сфере здравоохранения "Родина" предлагает отказаться от переоборудования существующих медучреждений под ковид-госпитали, а вместо этого строить большие специализированные инфекционные больницы.

Указом президента РФ выборы депутатов Госдумы восьмого созыва назначены на 19 сентября. С учетом пандемии коронавируса ЦИК РФ принял решение провести голосование в течение трех дней (17-19 сентября).