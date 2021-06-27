Володин призвал ООН, ОБСЕ и ПАСЕ осудить действия властей Великобритании

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Международные организации, включая ООН, ОБСЕ и Парламентскую ассамблею Совета Европы, должны осудить действия властей Великобритании в связи с инцидентом с эсминцем Defender. Такое мнение в воскресенье в своем Telegram-канале выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Что известно об инциденте с британским эсминцем в Черном море

"Было бы правильно международным организациям - ООН, ОБСЕ да и ПАСЕ с Европарламентом - осудить действия властей Великобритании и призвать к ответственности тех, кто стоит за этой авантюрой", - написал он.

По его словам, последствия британской "провокации" могли быть страшными. "Любые провокации против ядерной державы ставят под угрозу мир и глобальную безопасность в целом", - убежден политик.

В связи с этим он считает непонятным отсутствие заявлений со стороны США и ЕС о необходимости введения санкций против Великобритании. "Совершенно очевидно, пытаются отмолчаться, "замять" инцидент. Очередное проявление двойных стандартов", - резюмировал Володин.

В среду Минобороны России сообщило о вторжении британского эсминца Defender в территориальные воды РФ в районе мыса Фиолент в Крыму. Российские военные и пограничники открыли предупредительную стрельбу по курсу движения эсминца, после чего он покинул границы территориального моря РФ. В Минобороны действия экипажа британского корабля назвали грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву.

Британская сторона утверждает, что эсминец выполнял "мирный проход через территориальные воды Украины". По ее версии, российские военнослужащие не открывали огонь в сторону корабля, а "проводили учебные стрельбы".