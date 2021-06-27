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Дипломатический кризис в отношениях России и Чехии

Захарова сравнила заявления властей Чехии по инциденту во Врбетице с басней Крылова

Дипломат в своем Telegram-канале привела противоречащие друг другу высказывания премьер-министра и президента республики
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила противоречащие друг другу заявления премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и президента Чехии Милоша Земана по инциденту со складом боеприпасов во Врбетице с басней Ивана Крылова "Лебедь, щука и рак".

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Дипломат в своем Telegram-канале привела высказывания обоих политиков: "Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш утверждает, что к инциденту во Врбетице причастны российские спецслужбы и другие версии не рассматриваются. Президент Чехии Земан подтвердил, что рассматривает разные версии по поводу инцидента во Врбетице".

"Когда в товарищах согласья нет, // На лад их дело не пойдет, // И выйдет из него не дело, только мука. / / Однажды Лебедь, Рак да Щука ..." - процитировала Захарова стихи Крылова.

Теги
Земан, МилошЧехияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаБабиш, АндрейДипломатический кризис в отношениях России и Чехии
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