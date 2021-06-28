Делегация РФ надеется, что США проявят транспарентность при выводе сил с учений на Украине

ВЕНА, 28 июня. /ТАСС/. Россия надеется, что США проявят транспарентность при выводе вооружений после учений Sea Breeze - 2021 в Черном море. С таким заявлением выступила в понедельник в Twitter делегация РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.

"Надеемся, что по итогам учения США проявят транспарентность в выводе с Украины современного вооружения, боеприпасов и материального имущества в целях их непопадания в руки военных и нацформирований в Донбассе", - говорится в сообщении.

"Отмечаем, что масштабность и агрессивность учения Sea Breeze - 2021 не способствуют безопасности в Черном море. Призываем США и их союзников отказаться от отработки военных действий там, где уже существуют региональные МДБ (меры укрепления доверия и безопасности), - добавила делегация РФ.

Многонациональные учения Sea Breeze - 2021 начались в понедельник на территории северо-западной части Черного моря, а также в трех областях на Украине, сказано в сообщении ВМС Вооруженных сил Украины в Facebook.