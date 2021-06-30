Крашенинников: введение механизма заочных съездов партий потребует глубочайшей проработки

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Введение механизма проведения съездов политических партий в дистанционном формате технически возможно, но это "достаточно сложная история", которая потребует глубочайшей проработки. Такое мнение в среду в беседе с ТАСС выразил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Депутат напомнил, что ранее в Гражданский кодекс РФ (ГК) были внесены изменения, касающиеся проведения в онлайн-формате собраний гражданско-правовых обществ. "У нас в ГК речь идет о собраниях, которые влекут гражданско-правовые последствия. Например, собрания акционеров, собственников, наследников", - пояснил Крашенинников.

"В случае с политическими партиями нет частноправовых вопросов. Здесь публичные вопросы, связанные с партийным строительством, с политическими правами, с утверждением списков и так далее", - продолжил глава комитета.

"Мне кажется, что теоретически это возможно, если это сделать в специальном законе о политических партиях. Но это достаточно сложная история", - продолжил Крашенинников. По его словам, "сложность заключается в том, что представительство должно быть реальным". "Это можно прописать в законе, но нужно это очень тщательно подготовить. Если будут злоупотребления, то суды неизбежны, - резюмировал он. - Наверное, это можно сделать, но должна быть глубочайшая проработка".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина поддержать проект постановления о запрете массовых, в том числе политических, мероприятий в регионах России, где проводить их не позволяет эпидемическая ситуация. По словам Поповой, массовые мероприятия проводятся в тех субъектах, где эпидемиологическая обстановка не позволяет этого делать. Кроме того, политические мероприятия, проходящие в закрытых помещениях, также зачастую проводятся без соблюдения масочного режима и социальной дистанции.

Российское избирательное законодательство на данный момент предусматривает возможность только очного проведения съездов партий. Свои предвыборные съезды в рамках избирательной кампании в Госдуму на данный момент провели уже все парламентские партии.