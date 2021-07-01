Рябков и Салливан обсудили работу загранучреждений и график контактов экспертов

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и посол США в Москве Джон Салливан на встрече в четверг обсудили деятельность загранучреждений и график предстоящих контактов экспертов обеих стран.

"Затрагивались вопросы, касающиеся дальнейшего выстраивания двусторонних российско-американских отношений в свете итогов встречи президентов России и США в Женеве 16 июня. Особое внимание при этом уделено деятельности загранучреждений обеих стран. Обсужден также график контактов между экспертами России и США на предстоящий период", - говорится в сообщении российского дипведомства.

Эта встреча стала первой после возвращение американского посла в Москву. Ранее в беседе с ТАСС Рябков заявлял о намерении обсудить с Салливаном визовую тематику и вопросы нормализации работы загранучреждений.