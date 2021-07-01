{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Рябков и Салливан обсудили работу загранучреждений и график контактов экспертов

Эта встреча стала первой после возвращение американского посла в Москву

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и посол США в Москве Джон Салливан на встрече в четверг обсудили деятельность загранучреждений и график предстоящих контактов экспертов обеих стран.

"Затрагивались вопросы, касающиеся дальнейшего выстраивания двусторонних российско-американских отношений в свете итогов встречи президентов России и США в Женеве 16 июня. Особое внимание при этом уделено деятельности загранучреждений обеих стран. Обсужден также график контактов между экспертами России и США на предстоящий период", - говорится в сообщении российского дипведомства.

Эта встреча стала первой после возвращение американского посла в Москву. Ранее в беседе с ТАСС Рябков заявлял о намерении обсудить с Салливаном визовую тематику и вопросы нормализации работы загранучреждений.

Теги
СШАРоссияРябков, Сергей Алексеевич
Захарова: дипломаты РФ планируют посетить в Минске россиянку Сапегу
Читать полностью