Постпред РФ в Вене призвал к возобновлению переговоров по иранской ядерной сделке

ВЕНА, 6 июля. /ТАСС/. Глава российской делегации на переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о необходимости возобновления этих консультаций на фоне сообщений о том, что Иран собирается производить обогащенный до 20% металлический уран.

"МАГАТЭ сообщило, что Иран переходит к производству металлического урана с обогащением до 20%. США в свою очередь продолжают политику максимального давления [предыдущего президента] Дональда Трампа. Единственный выход из этого порочного круга - безотлагательное возобновление венских переговоров и полное восстановление СВПД", - написал дипломат в Twitter.

Ранее агентство Reuters проинформировало, что исламская республика уведомила Международное агентство по атомной энергии о плане производства металлического урана с уровнем обогащения до 20% для использования в качестве реакторного топлива. В организации считают, что процесс производства такого урана, который используется при изготовлении топлива для реакторов и создании ядерных бомб, будет проходить в несколько этапов.