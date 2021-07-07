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Встреча Путина и Байдена в Женеве

Антонов: итоги саммита в Женеве должны позволить стабилизировать отношения России и США

Посол России в США подчеркнул, что у Москвы нет времени на конфронтацию с Вашингтоном

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Итоги прошедшего в Женеве российско-американского саммита должны дать возможность стабилизировать отношения между двумя странами. Об этом в среду заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью телеканалу Bloomberg.

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"Мне кажется, позитивные результаты саммита в Женеве дают нам новую возможность стабилизировать отношения между двумя народами", - сказал он.

Дипломат при этом отметил, что у России нет времени на конфронтацию с США. "Мы являемся постоянным членом Совета Безопасности ООН, и у нас нет времени ссориться с Соединенными Штатами", - резюмировал он.

16 июня в Женеве состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Это была их первая очная встреча в качестве глав государств, а также первый с 2018 года российско-американский саммит. В совместном заявлении лидеры, в частности, подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что саммит в Женеве дал возможности для более продуктивной работы в сфере контроля над вооружениями.

Теги
СШАРоссияАнтонов, Анатолий ИвановичВстреча Путина и Байдена в Женеве
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