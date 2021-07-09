Захарова: РФ надеется на неполитизированную оценку ICAO инцидента с самолетом Ryanair

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что Международная организация гражданской авиации (ICAO) проведет профессиональное и неполитизированное расследование инцидента с воздушным судном ирландской авиакомпании Ryanair в небе над Белоруссией. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что 28 июня в ходе заседания сессии Совета ICAO состоялось обсуждение представленного генсекретарем организации промежуточного доклада об инциденте. По ее словам, в документе констатируется необходимость получения дополнительной информации и намерение секретариата продолжать обращаться к вовлеченным государствам и организациям для получения дополнительной помощи, которая необходима для завершения расследования. "В сентябре ожидается окончательное заключение группы, и мы по-прежнему исходим из необходимости профессиональной и всесторонней оценки ситуации, не допускающей политизации вопроса и преждевременных оценочных суждений", - подчеркнула она.

После инцидента с самолетом Ryanair саммит Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Более 20 стран закрыли свое воздушное пространство для белорусского авиаперевозчика. Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что у Запада есть явное нежелание проводить расследование инцидента с самолетом Ryanair, так как результаты будут не в его пользу.