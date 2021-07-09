Захарова оценила заключение Венецианской комиссии по законодательству РФ об "иноагентах"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что Венецианская комиссия Совета Европы при подготовке заключений по российскому законодательству будет с большим вниманием и уважением относиться к предоставляемым российской стороной доводам и аргументам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу на брифинге, комментируя заключение комиссии по вопросу российского законодательства об "иностранных агентах".

"В адрес экспертов комиссии был направлен большой объем материалов на этот счет в ответ на поставленные вопросы. Мы надеемся, что Венецианская комиссия с большим вниманием и уважением будет относиться к доводам российской стороны", - сказала она.

По словам Захаровой, российские органы власти своевременно подготовили исчерпывающие ответы на вопросы, которые были получены от докладчиков Венецианской комиссии в рамках работы над проектом заключения, однако они не были учтены. "В тексте заключения повторяются многие положения заключения 2014-го года по этому же вопросу. Анализ текущего законодательства весьма поверхностный, с нашей точки зрения. И не учтена практика правоприменения", - указала дипломат.

Венецианская комиссия СЕ опубликовала во вторник заключение по вопросу российского законодательства об "иностранных агентах", в котором содержится призыв к властям РФ пересмотреть не только внесенные в Госдуму в период с 10 по 23 ноября 2020 года поправки, но и все законодательство об "иностранных агентах" в целом.