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Пандемия COVID-19
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Лавров: РФ готова сотрудничать с Индией по вопросу сертификации вакцинированных граждан

Глава МИД РФ считает, что такая договоренность вполне достижима

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Россия готова обсуждать с Индией вопрос сертификации вакцинированных от коронавируса граждан, такая договоренность вполне достижима. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром.

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"Мы готовы обсуждать возможности координации наших действий в отношении вакцинированных граждан, в отношении сертификации тех, кто был вакцинирован. Я думаю, что эта договоренность вполне достижимая, она будет примером для остальных стран", - сказал он.

Лавров также назвал образцовыми отношения России и Индии в сфере взаимодействия по борьбе с коронавирусом. Он подчеркнул, что обе страны выступают против политизации вакцин, против "попыток руководствоваться соображениями недобросовестной конкуренции". "Я уверен, что большинство стран такой подход разделяют", - добавил министр.

В свою очередь, глава МИД Индии отметил, что вызов пандемии коронавируса позволил продемонстрировать силу взаимодействия между РФ и Индией. Он уточнил, что для сотрудничества по сертификации вакцинированных граждан необходимо "добиться взаимопонимания" по ключевым вопросам. "Это как раз то, что мы сегодня обсуждали на переговорах: как сделать так, чтобы мы не дискриминировали [в вопросах вакцинации], не подвергались дискриминации в отношении нас самих, в том, что касается поездок граждан наших стран в Россию и Индию соответственно", - пояснил Джайшанкар.

Производство "Спутника V" в Индии

Лавров сообщил, что профильные структуры России и Индии прорабатывают вопрос о совместном производстве вакцины "Спутник V" на территории Индии в промышленных масштабах. 

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"В борьбе с COVID-19 у нас уже немало сделано. Российский фонд прямых инвестиций заключил с ведущими фармацевтическими компаниями Индии соглашения по выпуску российского препарата ["Спутник V"], а опытное производство в экспериментальном плане уже было апробировано, - указал глава дипведомства. - Сейчас соответствующие структуры согласовывают, как сделать его уже в промышленном масштабе".

Министр выразил убежденность, что "производство российского препарата на территории Индии внесет существенный вклад в общемировые усилия по борьбе с этой инфекцией".

"Говорили мы и о том, как нам сейчас согласовать свои действия с учетом того, что все-таки гражданам необходимо передвигаться, посещать другие страны, - продолжил Лавров. - У нас есть некоторые идеи на сей счет, которые предложили наши индийские друзья, мы будем над ними работать в предметном плане".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичИндияРоссияПандемия COVID-19
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