Лавров: РФ готова сотрудничать с Индией по вопросу сертификации вакцинированных граждан

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Россия готова обсуждать с Индией вопрос сертификации вакцинированных от коронавируса граждан, такая договоренность вполне достижима. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром.

"Мы готовы обсуждать возможности координации наших действий в отношении вакцинированных граждан, в отношении сертификации тех, кто был вакцинирован. Я думаю, что эта договоренность вполне достижимая, она будет примером для остальных стран", - сказал он.

Лавров также назвал образцовыми отношения России и Индии в сфере взаимодействия по борьбе с коронавирусом. Он подчеркнул, что обе страны выступают против политизации вакцин, против "попыток руководствоваться соображениями недобросовестной конкуренции". "Я уверен, что большинство стран такой подход разделяют", - добавил министр.

В свою очередь, глава МИД Индии отметил, что вызов пандемии коронавируса позволил продемонстрировать силу взаимодействия между РФ и Индией. Он уточнил, что для сотрудничества по сертификации вакцинированных граждан необходимо "добиться взаимопонимания" по ключевым вопросам. "Это как раз то, что мы сегодня обсуждали на переговорах: как сделать так, чтобы мы не дискриминировали [в вопросах вакцинации], не подвергались дискриминации в отношении нас самих, в том, что касается поездок граждан наших стран в Россию и Индию соответственно", - пояснил Джайшанкар.

Производство "Спутника V" в Индии

Лавров сообщил, что профильные структуры России и Индии прорабатывают вопрос о совместном производстве вакцины "Спутник V" на территории Индии в промышленных масштабах.