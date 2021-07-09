Лаврентьев: Россия готова к прямым контактам с США по Сирии на различных уровнях

НУР-СУЛТАН, 9 июля. /ТАСС/. Москва готова к взаимодействию с Вашингтоном по сирийскому урегулированию на различных уровнях. Об этом в интервью ТАСС заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Взаимодействуем [с США] по различным аспектам. Это не только сирийский вопрос, но и вопрос стратегической стабильности, вопрос взаимодействия по кибербезопасности, о чем говорил наш министр иностранных дел Сергей Лавров. И, естественно, по сирийскому вопросу. Российская сторона готова к таким контактам на экспертном и различных других уровнях", - сказал Лаврентьев.

"Мы надеемся на то, что американцы свою готовность к налаживанию такого взаимодействия подтвердят конкретными делами", - подчеркнул он.

Спецпредставитель президента отметил, что Москва рассматривает итоги прошедшего в Женеве саммита РФ - США "в качестве действительно позитивного сигнала и готовности Соединенных Штатов к налаживанию конструктивного взаимодействия между странами на различных уровнях".