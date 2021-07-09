Лаврентьев считает, что механизм трансграничной помощи Сирии изжил себя

НУР-СУЛТАН, 9 июля. /ТАСС/. Механизм трансграничной помощи Сирии устарел, от него пора отказываться. Об этом в интервью ТАСС заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Мы считаем, что необходимо придерживаться норм международного права и принципов международного гуманитарного права - то есть оказание гуманитарной помощи и ее направление должны осуществляться через законные власти. Тот механизм, который был создан, - это уже действительно анахронизм. Он изжил себя. И, конечно же, от него надо отказываться", - сказал он.

Лаврентьев отметил, что не стал бы забегать вперед относительно голосования в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции по механизму. "Нам пока еще не представили каких-то весомых доказательств в пользу того, что этот механизм необходимо сохранить, - за исключением общих слов о страданиях сирийского народа и необходимости доставки помощи. Хочу еще раз подчеркнуть, что надо отказаться от политики двойных стандартов даже в этом вопросе", - продолжил он.

По словам спецпредставителя, некоторые страны настаивают на том, что необходимо сохранить пропуск "Баб-эль-Хава" для фактически снабжения окопавшихся там группировок. "Потому что помощь поступает именно им, а потом они ее распределяют или даже продают, лишая мирных граждан такого прямого доступа, который бы осуществлялся под контролем международных организаций. А такого контроля нет, так как они там не присутствуют. Все отдается на откуп непосредственно боевикам. Такого быть не должно", - подчеркнул Лаврентьев.

Он также указал на то, что в районе Эт-Танф, который находится под контролем США и где по-прежнему живут мирные граждане, американцы настаивают на том, чтобы эта помощь шла со стороны Дамаска, и отказываются от налаживания поставок через Ирак, через Иорданию, несмотря на то, что это было бы разумно. Как отметил Лаврентьев, такой же подход прослеживается со стороны американцев и в предоставлении помощи сектору Газа, который пострадал во время недавнего обострения. "Американцы говорят: да, мы готовы поставить гуманитарную помощь, но мы готовы ее направить только через Рамаллу, то есть через законную палестинскую власть, а напрямую в Газу мы поставлять не будем", - пояснил он.

"Если уж вы пытаетесь придерживаться принципов международного гуманитарного права, то это должно распространяться, естественно, и на Сирию. Сирия остается единственной страной, где этот механизм в такой несколько уродливой форме действует", - заключил спецпредставитель президента РФ.