Эксперт: подъем талибов вызван потерей правительством Афганистана поддержки населения

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Успехи радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в борьбе с правительством Афганистана вызваны потерей официальными властями поддержки населения. Как пояснил в беседе с ТАСС доцент кафедры истории стран Ближнего и Среднего Востока Института стран Азии и Африки МГУ Владислав Зайцев, многими жителями страны приход радикалов рассматривается как "меньшее из зол" в сравнении с нынешним правительством.

Зайцев напомнил, что "Талибан" зародился в среде пуштунов, составляющих свыше 40% населения Афганистана. "Но это не значит, что там только одни пуштуны. Во многом их успехи объясняются не столько активной поддержкой населения, сколько активным неучастием этого же населения в поддержке правящего режима в Кабуле", - пояснил он.

"Если говорить о тех установках талибов, которые привлекают к ним население, то это, прежде всего, их острая критика существующего режима, коррупции, воровства. Они выступают против наркотиков, их употребления <...>. Кроме того, большую роль играет то, что они активно выступают против иностранного вмешательства", - рассказал эксперт.

По словам Зайцева, "население очень устало от состояния почти что безвластия - так же, как в начале 1990-х", после вывода советских войск. Это отражается и на моральном состоянии личного состава правительственных сил, несмотря на их большую по сравнению с талибами мощь. "Многие рассматривают это как меньшее из зол: придут талибы, люди достаточно суровые, но, может быть, они наведут порядок, как это было, когда они пришли к власти впервые [в 1996 году]", - отметил эксперт.

Корректировка идеологии

Как напомнил Зайцев, в прошлый раз талибы захватили власть "на волне недовольства, исповедуя идеи возвращения к истинному, первоначальному исламу и одновременно избавления от всякого рода пагубного влияния извне, всего западного". Провозглашенный радикалами эмират продвигал "режим исламской строгости с ограничением прав женщин, запретом музыки, танцев" и был ликвидирован только в 2001 году после вмешательства международной коалиции во главе с США.

Теперь же талибы несколько скорректировали идеологию: оставив в основе идею "возврата к истинному исламу", "они уже не провозглашают линию такой радикальной строгости норм шариата", "даже говорят о том, что они намерены построить свободное исламское общество, даже утверждают, что будут предоставлены права женщинам", отмечает Зайцев.

Само движение пока при всей его разнородности объединяет идея возвращения к власти, несмотря на уже происходившее в прошлом размежевание между лидерами. "Причем они уже не требуют полноты власти, полного контроля над всем Афганистаном. Они объявляют о намерении участвовать в политическом урегулировании", - подчеркнул эксперт.

Однако если "Талибан", победив, попробует установить жесткую диктатуру, это не завершит конфликт, считает эксперт. "Афганистан - это страна полиэтническая, там множество частных интересов, очень существенны религиозные разногласия. Вряд ли им [талибам] удастся навести полный порядок в стране", - заключил Зайцев.

Поддержка снаружи и извне

Даже после свержения у них "довольно значительная база влияния была и в самом Афганистане, и в соседнем Пакистане", указал Зайцев.

Крепкие политические позиции талибов подпитывает изнутри "неприязнь ко всяким пришельцам в крови у всех жителей Афганистана, независимо от их этнической или религиозной принадлежности". Это дает им преимущество перед правительством "Ашрафа Гани, которое пользовалось всемерной поддержкой США и сил международной коалиции", отмечает эксперт.

Ситуация в области безопасности в Афганистане значительно ухудшилась с апреля нынешнего года после заявления президента США Джо Байдена о завершении операции американских ВС в республике. На фоне этого движение "Талибан" взял под контроль несколько десятков районов страны и ряд ключевых погранпереходов на границах с Таджикистаном, Ираном и Пакистаном.