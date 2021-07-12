Рябков: России и США нужно обсудить недопущение кибератак на системы вооруженных сил

"Мы будем настаивать еще и на обсуждении другого вопроса: на наши организации и структуры осуществляются вредоносные воздействия извне, зачастую из американской юрисдикции. Мы хотим с этим разбираться, но улица должна быть с двусторонним движением. Более того, нужно говорить и о других проблемах, например, как не допускать вредоносного воздействия из сети на элементы систем управления вооруженными силами", - сказал он.

По словам Рябкова, Москва передала Вашингтону свои соображения в области информационной безопасности и рассчитывает на содействие американской стороны. "25 сентября 2020 года Владимир Путин выступил с заявлением о том, в чем может состоять двусторонняя повестка дня диалога с США по тематике ИКТ-безопасности. Американцам передали соответствующие соображения. Мы рассчитываем, что в ходе дальнейшей работы - а она пойдет - мы получим от них некий отклик, который позволит идти вперед, расширяя повестку дня", - отметил замминистра.

Россия, как заверил замглавы МИД РФ, не отрицает важности диалога с США по вопросам кибернападений на некоторые сегменты бизнеса, несмотря на попытки Вашингтона обсуждать только выгодные ему темы в этой области. "Мы прекрасно помним, когда в Москву приезжал помощник [бывшего] президента [США Дональда] Трампа по нацбезопасности господин [Джон] Болтон, попытка российской стороны запустить хотя бы зондирующий диалог по этой теме была начисто отвергнута. Сейчас такого нет. Другой вопрос, что администрация [президента США Джо] Байдена сводит тематику этого диалога только к тому, что ей интересно, - добавил Рябков. - А интересно ей пообсуждать с нами и в идеале выйти на некие наши обязательства, связанные с кибернападениями на некоторые сегменты бизнеса, в том числе с целью выкупа. Мы не отрицаем важности этой темы, и мы ее обсуждаем с американцами".

Как сообщила 9 июля пресс-служба Кремля, в ходе телефонной беседы президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена был "продолжен начатый на российско-американском саммите в Женеве диалог по вопросам информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью". В сообщении также подчеркивалось, что с учетом масштабов и серьезности вызовов в данной сфере взаимодействие России и США "должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права".