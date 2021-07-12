Путин: Украина занимает положение добровольного заложника чужой геополитической воли

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Позиция политической элиты Украины привела к тому, что страна добровольно заняла положение "заложника чужой геополитической воли". Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин в своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной в понедельник на сайте Кремля.

"Открыто и все наглее заявляли о своих амбициях радикалы и неонацисты. Им потакали и официальные власти, и местные олигархи, которые, ограбив народ Украины, украденное держат в западных банках и готовы продать мать родную, чтобы сохранить капиталы. К этому следует добавить хроническую слабость государственных институтов, положение добровольного заложника чужой геополитической воли", - написал Путин.

Президент напомнил, что "задолго до 2014 года" США и страны ЕС подталкивали Украину к ограничению экономического сотрудничества с Россией. Со своей стороны Москва предлагала обсудить возникающие проблемы в формате Украина - Россия - ЕС. Де-факто западные страны отклонили неоднократные российские предложения о диалоге, указал Путин.

"Шаг за шагом Украину втягивали в опасную геополитическую игру, цель которой - превратить Украину в барьер между Европой и Россией, в плацдарм против России. Неизбежно пришло время, когда концепция "Украина не Россия" уже не устраивала. Потребовалась "анти-Россия", с чем мы никогда не смиримся," - подчеркивается в статье.

Идеологи разногласий

Глава государства добавил, что заказчики проекта разобщения России и Украины взяли за основу старые наработки польско-австрийских идеологов создания "антимосковской Руси". Так, согласно статье, Речи Посполитой никогда не была нужна украинская культура и казачья автономия, а в Австро-Венгрии исторические русские земли "нещадно эксплуатировались и оставались самыми бедными".

"Нацистам, которым прислуживали коллаборационисты, выходцы из ОУН-УПА (запрещена в РФ), нужна была не Украина, а жизненное пространство и рабы для арийских господ", - написал Путин.

По мнению президента, об интересах украинского народа не думали и в феврале 2014 года, когда западные страны напрямую вмешались во внутренние дела Украины, поддержали переворот. "Тараном" переворота выступили радикальные националистические группировки, чья идеология и "откровенная агрессивная русофобия" во многом стали определять государственную политику на Украине, отметил глава государства. Он добавил, что под удар попал и русский язык, который практически вычеркнули из учебного процесса после принятия нового закона об образовании.

Внешнее управление Запада

По мнению Путина, Запад создает на Украине атмосферу страха и пытается поместить страну под прямое внешнее управление.

"Прежде всего - это создание в украинском обществе атмосферы страха, агрессивная риторика, потакание неонацистам, милитаризация страны. Наряду с этим - не просто полная зависимость, а прямое внешнее управление, включая надзор иностранных советников за украинскими органами власти, спецслужбами и вооруженными силами, военное "освоение" территории Украины, развертывание инфраструктуры НАТО", - обрисовал он ситуацию.

Как считает Путин, не случайно, что скандальный закон о "коренных народах" принимался Киевом "под прикрытием масштабных натовских учений на Украине". Под таким же прикрытием проходит и поглощение остатков украинской экономики, эксплуатация ее природных ресурсов, констатировал российский президент.

"Не за горами распродажа сельхозземель, а кто их скупит - очевидно. Да, время от времени Украине выделяют финансовые средства, кредиты, но под свои условия и интересы, под преференции и льготы для западных компаний. Кстати, кто будет отдавать эти долги?" - поинтересовался глава российского государства. "Видимо, предполагается, что это придется делать не только сегодняшнему поколению украинцев, но их детям, внукам, да, наверное, и правнукам", - добавил он.