Путин считает, что ситуация в Донбассе деградировала с приходом Зеленского к власти

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Ситуация на Украине и вокруг Донбасса за время президентства Владимира Зеленского не только не изменилась в лучшую сторону, но в чем-то и деградировала. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в статье "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной в понедельник на сайте Кремля.

Он обратил внимание на то, что западные авторы проекта по превращению Украины в "анти-Россию" так настраивают украинскую политическую систему, чтобы установка на разделение с РФ, на вражду с ней оставалась неизменной даже при смене президентов, депутатов, министров в этой стране.

"Основным предвыборным лозунгом действующего президента [Украины] было достижение мира. Он на этом пришел к власти, - напомнил Путин. - Обещания оказались враньем. Ничего не изменилось. А в чем-то ситуация на Украине и вокруг Донбасса еще и деградировала".

В проекте "анти-Россия", продолжил российский президент, нет места суверенной Украине, как и политическим силам, которые пытаются отстаивать ее реальную независимость. "На тех, кто говорит о примирении в украинском обществе, о диалоге, о поиске выхода из возникшего тупика, вешают ярлык "пророссийских" агентов", - указал он.

Однако, заметил глава российского государства, Москве понятны все ухищрения, связанные с преставлением Украины как антипода РФ. "И мы никогда не допустим, чтобы наши исторические территории и живущих там близких для нас людей использовали против России. А тем, кто предпримет такую попытку, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну", - подчеркнул он.

Образец для подражания

Путин обратил внимание на то, что действующие власти на Украине любят ссылаться на западный опыт, рассматривают его как образец для подражания. "Так посмотрите, как живут рядом друг с другом Австрия и Германия, США и Канада", - призвал российский лидер.

Они являются близкими по этническому составу, культуре, языку, но при этом остаются суверенными государствами - "со своими интересами, со своей внешней политикой", заметил Путин. Но это не мешает их самой тесной интеграции или союзническим отношениям, констатировал президент РФ.

"У них весьма условные, прозрачные границы. И граждане, пересекая их, чувствуют себя как дома. Создают семьи, учатся, работают, занимаются бизнесом. Кстати, так же, как и миллионы уроженцев Украины, которые живут сейчас в России. Для нас они - свои, родные", - заверил глава российского государства.