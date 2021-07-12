Путин: на Украине всеми силами вычеркивают из памяти имена победителей времен войны

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Украинские власти делают все, чтобы вычеркнуть из памяти молодых поколений имена героев времен Великой Отечественной войны, которыми всегда гордились на Украине. Такое мнение президент России Владимир Путин высказал в своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной в понедельник на сайте Кремля.

"[Украинские власти] делают все, чтобы вычеркнуть из памяти молодых поколений имена настоящих патриотов и победителей, которыми всегда гордились на Украине. Для украинцев, сражавшихся в рядах Красной Армии, в партизанских отрядах, Великая Отечественная война была именно Отечественной, потому что они защищали свой дом, свою большую общую Родину", - написал президент.

Он напомнил, что более 2 тыс. украинцев стали Героями Советского Союза, в их числе летчик Иван Кожедуб, снайпер и защитница Одессы и Севастополя Людмила Павличенко, командир партизан Сидор Ковпак. "Это несгибаемое поколение сражалось, отдавало свои жизни за наше будущее, за нас. Забыть об их подвиге - значит предать своих дедов, матерей и отцов", - указал Путин.

Он назвал закономерным факт, что представители Украины голосуют против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающей героизацию нацизма. "Под охраной официальных властей проходят марши, факельные шествия в честь недобитых военных преступников из эсэсовских формирований. В ранг национальных героев ставят Мазепу, который предавал всех по кругу, Петлюру, который за польское покровительство расплачивался украинскими землями, Бандеру, сотрудничавшего с нацистами", - говорится в статье.

Удар по духовному единству

По мнению Путина, на Украине нанесли удар и по духовному единству с Россией, затеяли новое церковное размежевание. Светские власти "грубо вмешались в церковную жизнь и довели дело до раскола, до захвата храмов, избиения священников и монахов", указано в статье.

"Даже широкая автономия Украинской Православной Церкви при сохранении духовного единства с Московским Патриархатом их [светские власти] категорически не устраивает. Этот зримый, многовековой символ нашего родства им надо во что бы то ни стало разрушить", - написал президент РФ.

Глава российского государства в ходе прямой линии 30 июня заявил о намерении написать статью по истории русского народа и его связи с Украиной. Президент выразил надежду, что со статьей ознакомятся жители обеих стран. Статья опубликована на сайте Кремля на двух языках - русском и украинском.