Посольство РФ заявило, что граждан России среди пострадавших в беспорядках в ЮАР нет

ПРЕТОРИЯ, 13 июля. /ТАСС/. Никто из граждан России не пострадал в продолжающихся в ЮАР пятый день подряд беспорядках. Об этом ТАСС сообщил во вторник представитель посольства РФ в Южно-Африканской Республике.

"В настоящий момент данных о пострадавших среди граждан РФ в адрес посольства не поступало", - заявил дипломат. Он отметил, что посольство РФ в ЮАР, которое находится в Претории, работает в обычном режиме. В городе Кейптаун расположено Генеральное консульство РФ. В этой части страны сохраняется спокойствие.

Между тем властями задержаны за время беспорядков 757 человек, которые подозреваются в актах насилия. Об этом заявил во вторник министр по делам полиции ЮАР Беки Целе. "Мы напряженно работаем с тем, чтобы как можно быстрее восстановить законность, - подчеркнул он в ходе брифинга. - Уже арестованы 757 человек. Полиция получает необходимую оперативную информацию и быстро прибывает в районы, где возникают беспорядки". Целе заявил, что власти осуществляют также мониторинг интернета с тем, чтобы выявлять подстрекателей, разжигающих насилие.

Agence France-Presse со ссылкой на местные власти ЮАР передало во вторник, что в беспорядках погибли 32 человека. Глава правительства провинции Квазулу-Наталь Сихле Зикалала сообщил, что на ее территории с минувшей пятницы в актах насилия погибли 26 человек.

Беспорядки продолжились во вторник в провинциях Квазулу-Наталь и Гаутенг. Так, в административном центре Квазулу-Наталь городе Питермарицбург утром был подожжен торговый центр. В городе ощущается нехватка бензина, на АЗС выстраиваются длинные очереди. В пригороде Йоханнесбурга Александре мародеры ворвались в студию местной радиостанции, разгромили ее и забрали всю аппаратуру. В другом пригороде Йоханнесбурга - Дипклоф - утром разграблен крупный торговый центр.

Спираль насилия

С минувшей пятницы сторонники заключенного 8 июля в тюрьму бывшего главы государства начали перекрывать в провинции Квазулу-Наталь основные дороги. Они объявили о начале кампании "Свободу Зуме", чтобы добиться его скорейшего освобождения, и призвали население провинции присоединяться к их акциям протеста. Демонстрации повсеместно переросли в крупные беспорядки.

Толпы молодых людей начали жечь на дорогах машины, грабить магазины, совершать акты вандализма. Мародеры забрасывали полицию камнями и бутылками, а также открывали по полицейским огонь. Нападениям подвергались машины скорой помощи, медики и работавшие в местах беспорядков журналисты. С субботы грабежи распространились на провинцию Гаутенг, на территории которой расположены Йоханнесбург и Претория.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса выступил вечером 12 июля с обращением к нации и заявил, что страна пережила за последние несколько дней и ночей акты общественного насилия, которые "редко встречались за всю историю нашей демократии". Он объявил, что отдал приказ армейским частям прибыть в эпицентры беспорядков в Квазулу-Наталь и Гаутенг и оказывать помощь полиции.