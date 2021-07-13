AFP: в ЮАР во время беспорядков погибли 32 человека

ПРЕТОРИЯ, 13 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 32 человека погибли в ЮАР за последние четыре дня в беспорядках, первоначально вызванных протестом против тюремного заключения бывшего главы государства Джейкоба Зумы. Об этом сообщило во вторник Agence France-Presse (АFP) со ссылкой на местные власти ЮАР.

В свою очередь глава правительства провинции Квазулу-Наталь Сихле Зикалала заявил во вторник, что на ее территории с минувшей пятницы в актах насилия, вызванных беспорядками, погибли 26 человек. "Я обращаюсь ко всем жителям провинции не участвовать в насильственных действиях", - цитирует его местный телеканал ENCA.

Между тем беспорядки продолжились во вторник в провинциях Квазулу-Наталь и Гаутенг. Так, в административном центре Квазулу-Наталь городе Питермарицбург утром был подожжен торговый центр. В пригороде Йоханнесбурга Александре мародеры ворвались в студию местной радиостанции, разгромили ее и забрали всю аппаратуру.

С минувшей пятницы сторонники заключенного 8 июля в тюрьму бывшего главы государства начали перекрывать в провинции Квазулу-Наталь основные дороги. Они объявили о начале кампании "Свободу Зуме", чтобы добиться его скорейшего освобождения, и призвали население провинции присоединяться к их акциям протеста. Демонстрации повсеместно переросли в крупные беспорядки. С минувшей субботы они перекинулись на столичную провинцию Гаутенг.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса выступил вечером 12 июля с обращением к нации и заявил, что страна пережила за последние несколько дней и ночей акты общественного насилия, которые "редко встречались за всю историю нашей демократии". Он объявил, что отдал приказ армейским частям прибыть в эпицентры беспорядков в Квазулу-Наталь и Гаутенг и оказывать помощь полиции.