ЦИК нашел недочеты в документах всех кандидатов от "Российского общенародного союза"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Центризбирком России обнаружил недостатки в документах всех кандидатов, поданных партией "Российский общенародный союз" для заверения федерального списка кандидатов и списка кандидатов по одномандатным округам к предстоящим выборам депутатов Госдумы. Ранее партия подала документы в ЦИК на 258 кандидатов по федеральному списку и 30 одномандатников.

"Наверное, впервые мы сталкиваемся с такой ситуацией, что извещение о недостатках в документах кандидатов касается всех представленных в ЦИК кандидатов", - сказал член ЦИК Евгений Шевченко на заседании комиссии во вторник.

По его словам, по итогам съезда партии "в ЦИК был представлен иной список кандидатов, который состоял не из 315 выдвинутых кандидатов, а из 258". "Куда делись кандидаты, выдвинутые и представленные, пояснено не было. И документов, которые требуются для того, чтобы мы могли оценить правомочность представленного списка, также представлено не было", - отметил член ЦИК.

Он добавил, что половина документов кандидатов "была сделана не так, как того требует закон, с помощью специализированного программного изделия". "Здесь это было сделано, как говорится, по мотивам: часть была сделана из специализированного программного изделия, часть просто напечатана в текстовом редакторе. Более того, машиночитаемая форма списка, что федерального, что по одномандатным округам, что уполномоченных представителей партии, не соответствует тому, что было представлено на бумажном носителе", - подчеркнул Шевченко.

По его словам, все кандидаты "ненадлежащим образом оформили справки о зарубежной недвижимости в отношении самого кандидата, супруги или супруга, несовершеннолетних детей и справки о расходах, превышающих совокупный доход кандидата, его супруги или супруга и детей за последние три года". "Да, это можно исправить, вопросов нет. Но, когда 258 представленных пакетов документов сделаны с такими нарушениями по всем кандидатам, то это вызывает много вопросов. Все кандидаты не представили необходимое количество страниц паспорта, которое предусмотрено законом и постановлением ЦИК от 2014 года. Таким образом, ЦИК не может проверить достоверность того, на то ли количество лиц представлены президентские справки, есть ли у кандидата дети, есть ли супруг или супруга, что затрудняет проверку таких важных антикоррупционных бумаг", - отметил Шевченко.

Он уточнил, что несколько кандидатов не представили заявления о согласии баллотироваться, а еще ряд кандидатов их не подписали. Шевченко добавил, что партия должна устранить все имеющиеся недостатки не позднее 15 июля.

О выборах

Согласно календарному плану ЦИК, партии должны до 12 июля включительно выдвинуть кандидатов на съездах и до 13 июля подать документы в ЦИК для заверения списков. На заверение списков у комиссии есть семь дней. Затем партии должны предоставить в ЦИК документы, необходимые для регистрации федерального списка кандидатов, одномандатники подают документы для регистрации в комиссии своего одномандатного округа. Подать документы на регистрацию можно с 5 июля до 4 августа.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.