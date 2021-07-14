В СБ РФ считают, что Запад взял курс на военное и политическое давление на Россию

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Действия Запада показывают, что он взял курс на военное, политическое и психологическое давление на Россию, преднамеренную эскалацию вблизи ее границ. Об этом заявил в интервью "Российской газете" заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.

Что известно об инциденте с британским эсминцем в Черном море

"Все это показывает, что Запад фактически взял курс на осуществление военно-стратегического, политического и психологического давления на Российскую Федерацию. А также преднамеренную эскалацию военной напряженности вблизи границ с Россией, что не способствует стратегической стабильности", - сказал он, комментируя действия западных стран, в том числе масштабные учения НАТО вблизи российских границ.

Попов с сожалением отметил, что в качестве инструмента провокационного давления на РФ выбран флот государств НАТО. Такие действия совершаются "на основании произвольного толкования положений международного морского права и устоявшихся флотских традиций", добавил он.

"В качестве примера приведу недавний инцидент, произошедший в российских территориальных водах 23 июня с британским эсминцем Defender. Британские моряки сознательно шли на провокацию и обострение, нарушив морские границы России. Позиция Российской Федерации по данному инциденту однозначна - это заранее спланированная провокация, которая правомерно была пресечена", - подчеркнул замсекретаря СБ РФ.

Деятельность НАТО

Активная военная деятельность НАТО, развитие системы противоракетной обороны в США способствуют усилению военных опасностей и угроз для России, отметил Попов.

"Несомненно", - сказал он в ответ на вопрос, учитываются ли маневры войск НАТО вблизи российских границ как новые угрозы. "Усилению военных опасностей и военных угроз России также способствуют активная военная деятельность НАТО, развитие потенциала глобальной системы противоракетной обороны США, отработка применения против России крупных военных формирований и ядерного оружия", - отметил Попов.

Кроме того, возрастает роль неядерных средств поражения, обладающих "большой дальностью действия и могуществом боевого оснащения", добавил он. "И это все происходит на наших глазах", - констатировал замсекретаря СБ РФ.

Он также напомнил, что недавно у российских границ было проведено крупнейшее со времен Холодной войны многонациональное учение НАТО Defender Europe 2021, в котором принимали участие военнослужащие из 26 стран. "В ходе учения отрабатывались масштабные переброски войск США в Европу, вопросы развертывания и применения крупных межвидовых группировок войск. А также варианты преодоления российских зон ограничения доступа в Черноморском и Балтийском регионах", - заметил Попов.

С 28 июня в западной части Черного моря стартовали масштабные учения НАТО Sea Breeze с участием военнослужащих из 32 стран. В учении задействовано 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 единиц авиационной техники, около 4 тыс. военнослужащих, указал заместитель секретаря российского Совбеза.

Разведка других стран

Другие государства в разы увеличили разведывательную деятельность, только за прошлый год воздушную разведку над российской территорией вели свыше 1 тыс. иностранных самолетов и беспилотников, заявил Попов.

"В разы возросла разведывательная деятельность иностранных государств, - подчеркнул он. - Так, воздушную разведку территории Российской Федерации в 2020 году вели более 1 000 самолетов-разведчиков и разведывательных беспилотных летательных аппаратов иностранных государств".

Повышение боевого потенциала армии

Оборона страны остается одним из основных стратегических приоритетов России с учетом прогнозируемых военных угроз. Поэтому РФ продолжит развитие армии и флота, заявил Попов.

"Учитывая существующие и прогнозируемые военные угрозы и военные опасности, а также деградацию международно-правовой базы в военной области, Российская Федерация и дальше будет развивать армию и флот, повышать их боевой потенциал", - сказал Попов. По его словам, "в этой связи в Стратегии национальной безопасности одним из основных стратегических национальных приоритетов остается оборона страны".

Замсекретаря СБ обратил внимание на то, что "победа в любой войне обеспечивается людьми и средствами вооруженной борьбы, которые находятся на вооружении". "В 2020 году мы выполнили поставленную президентом РФ задачу - довели оснащенность Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов современными образцами вооружения и военной техники до уровня 70%. Теперь необходимо этот показатель поддерживать на заданном уровне", - указал Попов. Поэтому "в стратегии определена задача по сохранению лидерства в разработке и производстве новых (перспективных) образцов вооружения, военной и специальной техники, а также по поддержанию на высоком уровне морально-политического и психологического состояния военнослужащих", отметил он.

Заместитель секретаря Совбеза подчеркнул, что "в новой редакции Стратегии национальной безопасности России подробно представлен анализ современной военно-политической обстановки в мире", которая "характеризуется формированием новых глобальных и региональных центров силы, обострением борьбы между ними за сферы влияния". На его взгляд, "возрастает значение военной силы как инструмента достижения государствами своих геополитических целей".

"В рамках реализации военной политики особое внимание уделено решению задач по своевременному выявлению существующих и перспективных военных опасностей и военных угроз, совершенствованию системы военного планирования, сбалансированному развитию всех компонентов военной организации и обеспечению мобилизационной подготовки и мобилизации в РФ", - сказал Попов.

Он добавил, что "в условиях ослабления влияния международных институтов, снижения эффективности системы глобальной и региональной безопасности, а также совершения иностранными государствами недружественных действий актуальной является задача по защите национальных интересов и граждан нашей страны за пределами ее территории, что нашло отражение в новой редакции Стратегии национальной безопасности". Президент России Владимир Путин 3 июля подписал указ об утверждении новой редакции Стратегии национальной безопасности РФ. Она пришла на смену предыдущей версии документа от 31 декабря 2015 года.