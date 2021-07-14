В СБ РФ заявили, что Россия будет пресекать провокации, как с британским эсминцем

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Россия и впредь будет жестко пресекать провокации, как это было с британским эсминцем Defender, невзирая на государственную принадлежность нарушителей. Об этом заявил в интервью "Российской газете" заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.

По его словам, инцидент с Defender, когда "британские моряки сознательно шли" на обострение, нарушив морские границы России, был "заранее спланированной провокацией, которая правомерно была пресечена".

"Подобные действия Россией и впредь будут пресекаться самыми жесткими методами, невзирая на государственную принадлежность нарушителя. Мы предлагаем нашим оппонентам крепко задуматься, стоит ли организовывать подобные провокации, принимая во внимание возможности российских вооруженных сил", - подчеркнул замсекретаря Совбеза РФ.

Как отметил Попов, реакция на это событие высокопоставленных должностных лиц Великобритании вызывает недоумение. Он обратил внимание на заявления Лондона, что Британия и далее будет добиваться "свободы навигации" тем же способом. "Это подразумевает, что такие провокационные действия британских кораблей не исключены и в будущем. Однако членов правительства Великобритании на используемых в провокационных целях кораблях и судах не будет. И в этой связи хочется задать вопрос тому же самому [премьер-министру] Борису Джонсону или [главе МИД Великобритании] Доминику Раабу: что они смогут ответить семьям британских моряков, за какие такие "великие" идеи моряки пострадают?" - отметил замсекретаря Совбеза РФ.

Попов подчеркнул, что это далеко не первый случай недружественных действий со стороны Запада с применением боевых кораблей. Он в связи с этим напомнил о заходе американского эсминца John McCain в ноябре прошлого года в территориальное море РФ в акватории залива Петра Великого, а также об эпизоде у берегов Крыма в феврале 1988 года, когда сторожевому кораблю Черноморского флота "Беззаветный" пришлось идти на таран для выдворения из советских территориальных вод американского крейсера Yorktown.

Замсекретаря СБ РФ подчеркнул, что аналогичные провокационные действия США и их ближайшие союзники осуществляют и в других регионах мира. "Наглядный пример тому - программа "Свобода судоходства". В ее рамках проводятся систематические заходы кораблей 7-го флота США в акватории Южно-Китайского моря, которые Китай считает своими", - сказал Попов.