Депутата тобольской гордумы, против которого возбудили дело, исключили из "Единой России"

ТЮМЕНЬ, 14 июля. /ТАСС/. Депутат Тобольской городской думы Сергей Вакарин, в отношении которого возбуждено уголовное дело о насилии в отношении представителя власти, исключен из "Единой России". Об этом сообщил секретарь Тюменского регионального отделения партии Андрей Артюхов.

"Депутат Тобольской городской думы Сергей Вакарин исключен из "Единой России". Такое решение 14 июля принял президиум регионального политсовета "Единой России", - рассказал он.

Артюхов добавил, что, по мнению членов президиума, разбирательство в отношении депутата должно быть беспристрастным, а наказание - по всей строгости закона. "Такое поведение недопустимо для единоросса, оно позорит не только самого Вакарина, но и бросает тень на всех однопартийцев и репутацию самой партии", - отметил он.

Ранее сообщалось, что следственными органами СК РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей"). По версии следствия, 13 июля недалеко от Тобольска подозреваемый был остановлен за нарушение правил дорожного движения. Депутат не подчинился требованиям инспектора ДПС выйти из автомобиля и внезапно начал движение. Инспектор ДПС принял попытку его остановить, в результате чего получил телесные повреждения, а нарушитель скрылся в неизвестном направлении.