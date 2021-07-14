СК возбудил дело в отношении тобольского депутата после инцидента с инспектором ДПС

ТЮМЕНЬ, 14 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении тобольского депутата, из-за которого пострадал инспектор ДПС, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области.

"Следственными органами СК РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении депутата Тобольской городской думы шестого созыва. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей")", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что, по версии следствия, 13 июля недалеко от Тобольска нарядом ГИБДД был остановлен подозреваемый, который, управляя автомобилем Mercedes, нарушил правила дорожного движения.

Как уточнили в ведомстве, водитель, пересекая сплошную линию разметки, неоднократно выезжал на полосу встречного движения в зоне действия знака "Обгон запрещен" и пытался скрыться от экипажа ГИБДД. Депутат не подчинился законным требованиям инспектора ДПС выйти из автомобиля и внезапно начал движение. Инспектор ДПС принял попытку его остановить, в результате чего получил телесные повреждения, а нарушитель скрылся в неизвестном направлении.

В ведомстве добавили, что в настоящее время инспектору ДПС оказана медицинская помощь.