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Путин заявил, что число довольных качеством медицинской помощи россиян должно расти

Программу "реанимации" первичного звена здравоохранения по срокам "сдвинули вправо", но сейчас нужно возвращаться к ее реализации, отметил президент

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал учитывать удовлетворенность граждан системой здравоохранения при ее модернизации.

"По данным ФСО, Федеральной службы охраны, которая проводит социологические опросы регулярно на профессиональном уровне, к сожалению, пока у нас не наблюдается повышения удовлетворенности граждан системой здравоохранения. <…> Мы все работали в очень непростых условиях, и система здравоохранения - в условиях особого напряжения, это совершенно очевидно, это понятно. Вместе с тем, что бы хотел вас попросить. Мы сейчас фактически запустили программу первичного звена здравоохранения. Деньги очень приличные, свыше 500 млрд. Нужно, чтобы этот показатель удовлетворенности все-таки входил в число тех, которые фиксируют качество нашей работы", - сказал Путин, обращаясь к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Президент напомнил, что программу "реанимации" первичного звена здравоохранения по срокам "сдвинули вправо", но сейчас работа начинается.

"Вот этот системный показатель [удовлетворенности] должен учитываться, нужно понимать, ведь мы с вами много раз говорили постоянно, и коллеги говорят в правительстве, и я постоянно говорю, о том, что там нужны не бумажные отчеты, а реальное состояние общества и реальные результаты для людей. А как мы можем понимать? Вот это обратные отчеты, обратная реакция, и она должна учитываться как один из основных показателей", - резюмировал президент.

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