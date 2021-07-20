Рябков: Россия до выхода из ДОН 18 декабря намерена выполнять обязательства по договору

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Россия до своего выхода из Договора по открытому небу (ДОН), который состоится 18 декабря, намерена пользоваться предоставляемыми документом правами и исполнять обязательства участника. Об этом заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на открытии конференции государств - участников ДОН. Текст выступления размещен на сайте МИД.

"В целом же Россия намерена в период до 18 декабря в полной мере пользоваться правами и выполнять обязательства государства - участника ДОН, разумеется, с учетом реальной обстановки, связанной с пандемией COVID-19, и, к сожалению, пока не дающей оснований для особого оптимизма", - сказал замминистра.

Рябков пояснил, что вследствие выхода России из соглашения произойдет пересмотр квот наблюдательных полетов, пересмотр шкалы распределения расходов Консультативной комиссии по открытому небу (ККОН) и передача функций председателя одной из неофициальных рабочих групп ККОН. В то же время, по словам дипломата, российская сторона "в принципе готова" оплачивать свою долю расходов ККОН до конца 2021 года, однако лишь при наличии соответствующих юридических оснований.

"Скажу сразу: если кто-то рассчитывает, что Россия оплатит свою долю расходов ККОН за 2021 год на основании решения, принятого после нашего выхода из ККОН, то такой расчет ошибочен, - продолжил Рябков. - Если наши коллеги и совместный исполнительный секретариат СКГ/ККОН хотят урегулировать эту проблему, то им стоит проявить изобретательность и конструктивный подход в ближайшие пять месяцев".

В сообщении МИД РФ по итогам конференции отмечается, что для решения этих вопросов российской стороной было предложено вновь активировать переговорный механизм, созданный в связи с выходом из ДОН США в 2020 году.

"Вся вина за развал ДОН лежит на США. Их выход из ДОН разрушил баланс интересов, прав и обязательств его участников", - подчеркнули в российском дипведомстве. Также на Смоленской площади напомнили, что государства - участники ДОН отказались учитывать предложения и интересы российской стороны при решении проблемы выхода Вашингтона из договора.

Пересмотра решения не будет

Рябков заявил, что пересмотра принятого Россией решения о выходе из ДОН до его вступления в силу 18 декабря не будет, "поезд ушел".

"Завершается заявление Совета НАТО призывом к России использовать время, остающееся до вступления в силу ее выхода для пересмотра принятого решения и возврата к полному соблюдению договора, - сказал он. - Пересмотра не будет, поезд ушел, дамы и господа. Если бы вы были реально заинтересованы в том, чтобы Россия осталась в ДОН, вы бы действовали по-иному".

Рябков отметил, что в Москве всегда говорили и продолжают говорить, что ДОН был нужен России отнюдь не больше, чем западным партнерам. "Расчет на то, что Россия "прогнется" под нажимом, не срабатывал раньше, не сработает и теперь. Мы будем выстраивать нашу линию в отношении договора в строжайшем соответствии с национальными интересами России и с интересами наших союзников", - указал замминистра.

Высокопоставленный дипломат также подчеркнул, что Вашингтон оставил без конструктивного ответа напоминание Москвы от 24 мая, что его возвращение в ДОН откроет путь для возобновления дискуссий о взаимных озабоченностях в отношении выполнения договора.

"Вашингтон, видимо, посчитал, что возможностей его спутниковой группировки вполне достаточно для ведения технической разведки территории России, и ДОН более не нужен, он слишком затратен, - продолжил Рябков. - Озабоченности других государств-участников, включая собственных союзников, относительно утраты важного соглашения в области укрепления доверия его не интересуют".

19 мая закон о денонсации Россией ДОН был единогласно принят Госдумой, 2 июня за него так же единогласно проголосовали в Совете Федерации. Президент РФ Владимир Путин подписал закон 7 июня. Россия полностью выйдет из ДОН 18 декабря 2021 года.