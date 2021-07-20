Россия предложила перезапустить созданный после выхода США из ДОН переговорный механизм

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Россия предложила странам - участникам Договора по открытому небу (ДОН) в связи со своим выходом из соглашения вновь активировать переговорный механизм, созданный в 2020 году из-за выхода США из ДОН. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ по итогам конференции государств - участников ДОН.

"Касаясь практических последствий выхода России из ДОН, [замглавы МИД РФ Сергей] Рябков отметил, что речь идет о пересмотре квот наблюдательных полетов и шкалы распределения расходов Консультативной комиссии по открытому небу (ККОН), а также о передаче функций председателя одной из ее неофициальных рабочих групп. Для решения этих вопросов предложено вновь активировать переговорный механизм, созданный в связи с выходом из ДОН США", - говорится в документе.

Россия по итогам конференции стран - участников ДОН подтверждает правильность решения относительно нецелесообразности своего дальнейшего участия в договоре, говорится в сообщении МИД РФ.

"Конференция стала последним политическим рубежом на пути России к выходу из Договора по открытому небу. Подтверждена правильность принятого у нас решения относительно нецелесообразности дальнейшего российского участия в этом договоре", - указали в МИД РФ.

Белоруссия поддержала российскую позицию по ДОН и выразила намерение проанализировать развитие ситуации вокруг него с учетом выхода из договора двух ключевых стран - России и США, сообщили в МИД РФ.

"Российская позиция была поддержана Республикой Беларусь, которая вместе с нашей страной входит в одну группу государств - участников ДОН. Белорусская сторона, отметив значение договора, выразила намерение внимательно анализировать развитие ситуации вокруг него, с учетом серьезных вопросов к его эффективности и жизнеспособности без участия двух ключевых государств - США и России", - говорится в сообщении.

15 января МИД РФ распространил заявление о запуске внутригосударственных процедур по выходу из ДОН, обосновав такой шаг отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях - после выхода из него Вашингтона в ноябре 2020 года. 27 мая первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман проинформировала замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о решении США не возвращаться в ДОН.

19 мая о денонсации Договора по открытому небу был единогласно принят Госдумой. Совет Федерации одобрил его на заседании 2 июня, а 7 июня президент России Владимир Путин подписал закон. Россия полностью выйдет из ДОН 18 декабря 2021 года.