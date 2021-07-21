Комиссия Думы передала в ПА ОДКБ доказательства вмешательства Запада в дела России

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России направила в секретариат Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ доказательства вмешательства стран Запада во внутреннюю политику РФ. Об этом сообщается в среду в Telegram-канале комиссии.

"Комиссия Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России в связи с обращениями парламентариев государств - членов ОДКБ направила в секретариат Парламентской ассамблеи ОДКБ материалы, подтверждающие факты вмешательства стран Запада во внутреннюю политику нашего государства", - говорится в сообщении.

Как уточнил глава комиссии Василий Пискарев, переданы в том числе стоп-кадры видеоматериалов и скриншоты документов нежелательных иностранных неправительственных организаций. По его словам, материалы касаются тем вмешательства в выборы, обучения технологиям "цветных революций", методов сбора секретной и закрытой информации на территории постсоветского пространства, вмешательства в наркополитику и пропаганды наркотиков, а также искажения истории.

"Переданный в ОДКБ материал содержит также запрошенную партнерами информацию о разработанных комиссией законодательных мерах реагирования на указанные вызовы и угрозы", - добавил он.