В Совфеде прокомментировали договор по "Северному потоку - 2" между ФРГ и США

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров полагает, что достигнутое соглашение между США и ФРГ по реализации "Северного потока - 2" снимает напряженность между договаривающимися странами по этому проекту.

"Скорее всего, этим договором снята напряженность между Америкой и Германией. А Украина должна сделать выводы, что надо не надеяться на старших братьев, а самой, как независимой стране, разговаривать с Россией, которая считает Украину не чужой и готова с ней сотрудничать, но на равноправных условиях и без элементов конфронтации", - сказал Джабаров ТАСС.

Он добавил, что "Северный поток - 2" - это коммерческих проект, и он выгоден Германии не меньше, чем России. "Но американцы, видимо, хотят красиво выйти из ситуации, в которую их загнала предыдущая администрация [Дональда] Трампа, которая постоянно угрожала санкциями из-за этого проекта", - отметил сенатор.

Парламентарий предположил, что соглашение между Германией и США о том, что американцы не будут вводить санкции против немцев за их участие в этом проекте. "Но это их союзническое дело", - подчеркнул Джабаров.

При этом он назвал странными обнародованные заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд детали соглашения. "Во-первых, Германия будет пытаться вводить санкции против России, если Россия будет использовать газ как некое оружие давления. Россия давний партнер всей Европы, в том числе и Германии, и никогда такого не было, чтобы Россия использовала энергоносители в качестве инструмента давления на европейские страны", - указал первый зампред международного комитета СФ.

Второе - то, что касается обязательств Германии бороться за продление на 10 лет договора между Украиной и Россией о транспортировке газа. "Во-первых, этот договор касается двух стран - Украины и России. При чем тут Германия, почему она будет это лоббировать? Во-вторых, ни одна уважающая себя страна никогда не согласится на такую постановку вопроса - вы обязаны продавать газ через Украину. Мы никому ничего не обязаны, мы готовы сотрудничать с Украиной, и наш президент об этом говорил, но надо чтобы и Украина тоже была готова к сотрудничеству с Россией", - подчеркнул Джабаров.

Он считает неправильным использовать западных партнеров, "как старших братьев, для давления на Россию". "Если они [украинцы] хотят, чтобы наш газ проходил через их территорию, пусть хотя бы поменяют свою политику в отношении России", - добавил сенатор.

О соглашении

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса, заявила о достижении между Вашингтоном и Берлином договоренности по газопроводу "Северный поток - 2".