МИД РФ назвал абсурдным одобрение Чехией законопроекта о компенсации за взрывы во Врбетице

"Это, конечно, абсурд. Эта вся ситуация абсурдна и диковата. Сюжет семилетней давности со взрывами на чешских военных складах в населенном пункте Врбетице и ничем не доказанная якобы причастность нашей страны или российских спецслужб не дает покоя официальной Праге, - сказала она. - Причем до такой степени, что власти этой страны решили пообещать своим гражданам и населенным пунктам, которые пострадали от взрывов в 2014 году некое финансовое возмещение ущерба. В общем-то имеют право, но почему-то деньги решили взять у России, для чего чешский кабинет министров одобрил даже соответствующий законопроект".

По словам Захаровой, ситуация в целом выглядит анекдотичной. Она также связала такие действия с внутриполитической борьбой в свете предстоящих осенью парламентских выборов в Чехии. "Мы прекрасно понимаем, что в октябре в Чехии предстоят парламентские выборы, мы понимаем, что ситуация внутри чешского общества непростая, мы понимаем, что различным партиям нужно набирать очки и мы также понимаем, что отношения с Россией всегда были серьезным фактором внутриполитической борьбы в этой стране, где внутренняя повестка никого не возбуждает. Видимо, она настолько пресна и скучна, что она все время обращается к России за источником вдохновения", - указала дипломат.

Правительство Чехии 12 июля одобрило законопроект о выплате компенсаций населенным пунктам и лицам, пострадавшим в результате взрывов во Врбетице в 2014 году. Этот документ подготовлен депутатами национального парламента. Одним из главных его инициаторов стал первый вице-премьер, министр внутренних дел и лидер социал-демократов республики Ян Гамачек. Ожидается, что 30 июля Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии рассмотрит этот законопроект.