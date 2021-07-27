Песков: Россия и США в определенной степени выполняют договоренности саммита в Женеве

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Россия и США в определенной степени выполняют договоренности, достигнутые на прошедшем в июне саммите в Женеве. Как заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва и Вашингтон ведут контакты по кибербезопасности и стратегической стабильности.

"В определенной степени [договоренности] выполняются. Процесс пошел. Это очень сложный процесс, пока о надеждах говорить было бы преждевременно. Главное, что идут контакты. Вы знаете, что субстанция чрезвычайно сложная", - сказал представитель Кремля, комментируя текущее состояние договоренностей РФ и США.

"Есть контакты по кибербезопасности, по стратегической стабильности, все это идет во исполнение тех договоренностей, которые были в Женеве достигнуты", - добавил Песков.

28 июля в Женеве пройдет новый раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности. Делегацию РФ возглавит замглавы МИД Сергей Рябков, американскую - первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман. Ранее Рябков заявил ТАСС, что Москва на предстоящих консультациях рассчитывает досконально обсудить все аспекты стратегической стабильности, оценить потенциальные риски и угрозы, а также выработать схему дальнейшего совместного сотрудничества в этой области - форму работы, повестку дня.

16 июня в Женеве состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Это была их первая очная встреча в качестве глав государств, а также первый с 2018 года российско-американский саммит. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Россия и США намерены начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.