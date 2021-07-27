Антонов заявил, что Россия отталкивается в диалоге с США от женевских договоренностей

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Россия руководствуется в настоящее время в диалоге с Соединенными Штатами теми договоренностями, которые были зафиксированы президентами двух стран Владимиром Путиным и Джо Байденом на их июньской встрече в Женеве. Об этом заявил во вторник посол России в США Анатолий Антонов.

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"Не секрет, что двусторонние отношения переживают непростой период", - сказал дипломат, выступая на открытии 26-го ежегодного заседания Российско-американского тихоокеанского партнерства (РАТОП). Он напомнил, что Путин и Байден на переговорах в Женеве, состоявшихся 16 июня, "обсудили практически все ключевые двусторонние вопросы". "Достигнутые понимания, или, как назвал их наш президент, "зарницы доверия", - та основа, от которой мы отталкиваемся сегодня в работе", - подчеркнул посол.

Он поблагодарил РАТОП за предпринимаемые усилия, констатировав, что благодаря им, по сути, "стираются тысячи километров расстояний и десятки часовых поясов". "Установлена прямая связь между Москвой, Вашингтоном, Аляской, Сибирью и Дальним Востоком. Фактически создан кругосветный телемост. Это подтверждает глобальный характер российско-американских связей, нашу географическую и историческую близость, а также особую ответственность за международную безопасность", - заявил Антонов.