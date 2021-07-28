Володин пригласил представителей межпарламентских структур для наблюдения за выборами

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил приглашения для участия в наблюдении за выборами в сентябре представителям национальных парламентов и межпарламентских организаций, включая ПАСЕ и ПА ОБСЕ. Об этом в среду сообщается на думском сайте.

"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин от имени Государственной думы пригласил представителей национальных парламентов стран для участия в наблюдении за выборами 17-19 сентября", - говорится в сообщении.

Приглашения также направлены ПАСЕ, ПА ОБСЕ, Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества, Межпарламентской ассамблее православия, а также по линии Парламентской ассамблеи ОДКБ, Межпарламентской ассамблеи СНГ и Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

Ранее Центризбирком России на заседании утвердил постановление о разъяснении порядка работы международных наблюдателей на предстоящих выборах депутатов Госдумы. В документе раскрываются порядок приглашения и аккредитации международных наблюдателей, их права и обязанности, а также ответственность за нарушение законодательства о выборах. Как отметил член ЦИК РФ Павел Андреев, международные наблюдатели смогут отслеживать "абсолютно весь процесс - от опечатывания ящиков 17 сентября до подсчета голосов". Также им предоставляется право наблюдения за проведением дистанционного электронного голосования.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.