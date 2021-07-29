Зампостпреда РФ при ООН заявил, что Россия сотрудничает с США по ситуации в Афганистане

ООН, 29 июля. /ТАСС/. Россия и Соединенные Штаты сотрудничают по нынешней ситуации в Афганистане. Об этом заявил в ходе пресс-конференции в четверг первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"У нас есть близкие контакты с нашими американскими коллегами, у нас есть общие цели в Афганистане. Как мы понимаем, это сотрудничество продолжится, независимо от их решения вывести войска", - сказал он. Полянский добавил, что ситуация в Афганистане "радикально меняется с выводом войск НАТО и США".

При этом он заявил, что сценарий, при котором представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) захватят власть в Афганистане, представляется очень маловероятным.

"Мы считаем, что пока это очень маловероятный сценарий, и надеемся, что будет вестись диалог, который приведет к установлению правительства национального согласия", - сказал он и выразил надежду, что грядущая встреча участников расширенной "тройки" (Россия, США, Китай, Пакистан) по афганскому мирному урегулированию, которая пройдет в начале августа в Дохе, будет этому способствовать.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) наращивают темпы наступления на ряде направлений. Согласно утверждениям представителей движения, талибы сумели установить контроль примерно над 85% территории страны, включая районы вдоль границы с пятью государствами: Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.