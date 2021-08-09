В МИД РФ прокомментировали акции у российского посольства в Токио

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Провокационные акции у посольства РФ в Токио проводятся при попустительстве японских властей, очередная прошла в понедельник в связи с годовщиной вступления СССР в войну против милитаристской Японии. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии заместителя директора Департамента информации и печати МИД России Николая Лахонина.

"9 августа у ворот посольства Российской Федерации в Токио была организована провокационная акция по поводу годовщины вступления СССР в войну против милитаристской Японии. Подобные действия, осуществляемые при попустительстве японских властей, в очередной раз свидетельствуют о нежелании официального Токио и ряда политических и общественных сил страны прямо смотреть в глаза истории и извлечь из нее надлежащие уроки", - отметил Лахонин.

"Серьезно озабочены продолжающимися попытками японской стороны игнорировать международно признанные итоги Второй мировой войны, а также нежеланием дать объективную оценку милитаристскому прошлому страны", - указывается в комментарии.

В МИД РФ напомнили, что СССР вступил в войну на Дальнем Востоке 8 августа 1945 года в строгом соответствии с решениями союзных держав и взятыми на себя в связи с этим международными обязательствами. "Данный шаг Советского Союза внес решающий вклад в скорейшее завершение кровопролитной войны и был полностью легитимизирован в Акте о капитуляции Японии от 2 сентября 1945 г. и Уставе ООН", - подчеркнули в дипведомстве.

Ранее в понедельник ультраправые активисты провели акцию протеста в районе посольства России в Токио, приуроченную к годовщине вступления СССР в войну против Японии. В демонстрации принимали участие несколько десятков человек.