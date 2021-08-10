Захарова: Россия будет выстраивать отношения с США на основе практических шагов Вашингтона

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Россия не прекращает диалог с США и будет выстраивать отношения на основе практических шагов Вашингтона. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Будем исходить из практических шагов американской стороны", - сказала она, комментируя информацию о назначении нового спецпредставителя Госдепартамента по вопросам энергетики. По словам Захаровой, США уже не раз делали множество заявлений, которые "дальше декларативной формы никуда не шли".

Дипломат подчеркнула, что Москва поддерживает контакты с Вашингтоном и никогда не закрывала дверь для диалога. "Отвечаем на те недружественные акции, которые предпринимают США в адрес нашей страны. Но при этом на конструктивные шаги мы всегда отвечаем также конструктивно. Будем исходить из реалий", - добавила Захарова.

В понедельник новостной портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что президент США Джо Байден назначил Амоса Хохштейна, противника проекта "Северный поток - 2", спецпредставителем Госдепартамента по вопросам энергетики.