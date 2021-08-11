Захарова: на Западе нет "либерального флера", когда они подавляют протесты у себя дома

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила высказывания президента Литвы Гитанаса Науседы касательно действий правоохранителей во время акций протеста в России и в прибалтийской республике, указав на отсутствие "либерального флера" на Западе при подавлении протестов в своих странах.

Дипломат напомнила о высказывании главы Литвы, который 23 января 2021 года написал в Twitter: "Ситуация в России, где жестко подавляют акции протеста, напоминает эпоху советского диктатора Иосифа Сталина". "10 августа 2021 года. Полиция Литвы применила против протестующих у литовского парламента слезоточивый газ. Есть пострадавшие. "Демократия - не анархия, а свобода протестовать не является свободой применять насилие", - говорится в обращении президента Литвы Науседы", - привела Захарова слова литовского президента в своем Telegram-канале.

"Куда вдруг девается вся эта демократическая отдушка и либеральный флер у западных партнеров и их сателлитов, когда дело доходит до управления внутренней ситуацией и подавления протестов у себя дома?", - добавила Захарова, сопроводив пост хэштегом "это другое".

Во вторник у здания Сейма (парламента) в Вильнюсе прошла акция протеста против ограничения прав непривитых от коронавируса граждан. Участники акции заблокировали выходы из парламента и не давали депутатам покинуть здание. Полиция применила против них слезоточивый газ, позднее правоохранители объявили о начале следствия по факту организации беспорядков, в которые переросла акция протеста. Сообщалось о том, что протестующие бросали в полицейских, которые оттесняли их от здания, камни и бутылки с водой, и о наличии пострадавших.

Протест был вызван намерением правительства с 13 сентября запретить непривившимся жителям пользоваться общественным транспортом, посещать медицинские учреждения и магазины определенной категории, обращаться за контактными услугами. Эти ограничения не будут действовать для тех, кто не сделал прививку, но получил, пройдя тест на коронавирус, так называемый паспорт возможностей, а также для перенесших инфекцию. Свое решение кабинет мотивирует тем, что так будет стимулироваться прививочная кампания. Ожидается, что правительство может одобрить ограничительные меры на заседании кабинета в среду.