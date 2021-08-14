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Политический кризис в Венесуэле

Россия приветствует начало диалога политических сил Венесуэлы

В МИД РФ отметили, что Москва готова оказывать этому процессу необходимое содействие

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Москва приветствует начало переговоров между политическими силами Венесуэлы и готова оказывать этому процессу необходимое содействие. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ.

"В Москве приветствуют начало переговорного процесса между правительством Боливарианской Республики Венесуэла и Унитарной платформой Венесуэлы, - отметили в российском дипведомстве. - Убеждены, что проблемы, стоящие перед этой страной, могут решить только сами венесуэльцы без деструктивного вмешательства извне. Россия готова оказывать процессу диалога необходимое содействие в соответствии с обращением сторон и норвежских посредников". В министерстве указали, что формат такого содействия будет согласован.

Представители правительства и оппозиции Венесуэлы начали в пятницу переговоры в Мексике, чтобы найти выход из кризиса в стране. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы подтвердить готовность к диалогу.

Ранее государственный венесуэльский телеканал Venezolana de Television сообщил, что переговоры продлятся до 16 августа. Диалог проходит при посредничестве Норвегии.

Теги
ВенесуэлаРоссияПолитический кризис в Венесуэле
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