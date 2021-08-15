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Продвижение "Талибана" в Афганистане

Захарова: обе сражающиеся в Афганистане силы являются результатом эксперимента США

Правительственные силы и талибы являются плодом "мыслительного процесса" Вашингтона, подчеркнула официальный представитель МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Противоборствующие в Афганистане правительственные силы и талибы (движение "Талибан" запрещено в РФ) являются плодом "мыслительного процесса" Вашингтона, который поставил в этой стране очередной эксперимент. Об этом написала в воскресенье в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Удивительно, но факт: в Афганистане идет противостояние двух сил, обе из которых - результат мыслительного процесса США. С ужасом мир следит за результатом очередного исторического эксперимента Вашингтона", - написала дипломат.

После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск движение "Талибан" развернуло наступление на правительственные силы. По разным данным, радикалы контролируют до 85% территории Афганистана, включая районы на границе с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией. Талибы захватили более половины центров провинций страны, в том числе город Пули-Алам всего в 50 км от Кабула.

Теги
АфганистанПродвижение "Талибана" в АфганистанеЗахарова, Мария Владимировна
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