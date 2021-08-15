Слуцкий заявил, что важно не допустить приближения террористов к границам РФ и стран ОДКБ

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Ситуация в Афганистане требует незамедлительного вмешательства Совета Безопасности ООН, для России ключевым вопросом остается общая безопасность. Об этом ТАСС в воскресенье заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Ситуация в самом Афганистане, на мой взгляд, требует незамедлительного вмешательства Совета Безопасности ООН. Важно не допустить новой гуманитарной катастрофы и усиления угрозы безопасности в регионе", - сказал депутат.

По его словам, "для России здесь ключевым вопросом остается общая безопасность", так как нельзя допустить приближения террористов к границам РФ и границам ее партнеров в рамках ОДКБ.