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Продвижение "Талибана" в Афганистане

Слуцкий заявил, что важно не допустить приближения террористов к границам РФ и стран ОДКБ

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Ситуация в Афганистане требует незамедлительного вмешательства Совета Безопасности ООН, для России ключевым вопросом остается общая безопасность. Об этом ТАСС в воскресенье заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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"Ситуация в самом Афганистане, на мой взгляд, требует незамедлительного вмешательства Совета Безопасности ООН. Важно не допустить новой гуманитарной катастрофы и усиления угрозы безопасности в регионе", - сказал депутат.

По его словам, "для России здесь ключевым вопросом остается общая безопасность", так как нельзя допустить приближения террористов к границам РФ и границам ее партнеров в рамках ОДКБ.

Теги
АфганистанРоссияПродвижение "Талибана" в АфганистанеСлуцкий, Леонид Эдуардович
Продвижение "Талибана" в Афганистане
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